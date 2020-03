VIDEO – Rubén Sosa rompe tabù, Inter OK in casa Juventus dopo 28 anni

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 marzo 1993. Il derby d’Italia in casa della Juventus è nuovamente nerazzurro, e a decidere il match è Rubén Sosa, che fa saltare una statistica lunga quasi trent’anni.



NUMERI RIBALTATI – Ventisette anni fa l’Inter batteva 0-2 la Juventus nella ventiquattresima giornata di Serie A 1992-1993. Già battuti all’andata, i bianconeri perdono pure il secondo derby d’Italia stagionale. Al 16′ è perfetto Rubén Sosa, che da circa venticinque metri arma il suo sinistro e batte il futuro nerazzurro Angelo Peruzzi. Splendida, come sempre, la conclusione dell’uruguayano, che sblocca il risultato. Sosa però non segna soltanto, perché avvia anche l’azione del raddoppio: recupera palla su un errore di Julio César, serve Davide Fontolan che a sua volta prolunga per Igor Shalimov, bravissimo a seguire l’azione e completare il contropiede con un tocco sotto col sinistro. È una vittoria storica: l’Inter non vinceva in Serie A sul campo della Juventus dal 16 maggio 1965, poi soltanto un successo (a tavolino) ma dopo che il match si era chiuso sul 3-3. La contemporanea sconfitta del Milan in casa col Parma, che fa perdere l’imbattibilità ai rossoneri, permette ai nerazzurri (secondi) di andare a -9 dalla vetta. Di seguito il video di Juventus-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.