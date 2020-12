VIDEO – Ronaldo torna al gol con l’Inter dopo il calvario: tris a Brescia

Ronaldo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 dicembre 2001. Nella trasferta di Brescia torna in gol Ronaldo, che non segnava da oltre due anni dopo il noto calvario per il doppio infortunio al ginocchio. Vieri confeziona poi la doppietta per l’1-3 finale.

RINASCITA – La trasferta dell’Inter sul campo del Brescia il 9 dicembre 2001 rimarrà a suo modo storica. È infatti la gara che segna il ritorno al gol di Ronaldo con i nerazzurri dopo oltre due anni. L’ultimo risaliva al 21 novembre 1999: il brasiliano trasformò un rigore nel 6-0 finale al Lecce, ma uscì anzitempo. Fu il primo di due terribili stop per gravi infortuni al ginocchio, seguito poi da quello con la Lazio. A Brescia, invece, il Fenomeno mette così ufficialmente fine al suo calvario. Il gol è quello del vantaggio dell’Inter, arriva al 19′ del primo tempo. Ronaldo scambia sul corto con Christian Vieri e, scattato sulla linea del fuorigioco, si trova a tu per tu col portiere al limite dell’area. Il numero 9 potrebbe tranquillamente saltarlo, come ha fatto (e farà) tante volte in carriera. Ma stavolta si risparmia e trafigge Luca Castellazzi con una staffilata secca. Gioia in campo e in panchina per la seconda “prima volta” di Ronaldo. Purtroppo bastano meno di sessanta secondi al Brescia per pareggiare, con un colpo di testa di Igli Tare sugli sviluppi di una punizione. Ma nella ripresa entra in scena anche Vieri, che segna una doppietta e regala la vittoria all’Inter. Prima rete al 63′: colpo di testa ravvicinatissimo su cross da dentro l’area di Okan Buruk. Seconda al 71′: lancio di Mohamed Kallon e pallonetto (ancora di testa) del numero 32, che supera Castellazzi. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” gli highlights di Brescia-Inter.