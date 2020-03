VIDEO – Ronaldo all’ultimo dopo Simeone, Inter nel recupero col Vicenza

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 marzo 1998. L’Inter viene da un’esaltante vittoria nel derby contro il Milan, e di fronte ha un altro impegno di peso. La partita col Vicenza funge da preparazione per l’andata delle semifinali di Coppa UEFA, contro lo Spartak Mosca. Decidono, ancora una volta, Diego e Simeone e Ronaldo.

PRATICA SBRIGATA – Riavvolgendo il nastro della storia dell’Inter fino al 28 marzo 1998, emerge Inter-Vicenza. Ventisettesima giornata della Serie A 1997/98, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di sbrigare velocemente la pratica. Tre giorni dopo, infatti, sempre a San Siro andrà in scena Inter-Spartak Mosca, semifinale d’andata di Coppa UEFA. I veneti, allenati da Emiliano Mondonico, sono stati la sorpresa della stagione precedente. Non solo hanno migliorato di una posizione il 9° posto dell’anno 1995/96, ma hanno vinto la Coppa Italia, prima e unica nella loro storia. Tuttavia, nel 1998 i bollenti spiriti si sono già placati, sebbene non spenti. L’Inter di Luigi Simoni deve attendere fino al 67′ per sbloccare il risultato. Su cross di Francesco Moriero dalla destra, Diego Pablo Simeone incorna di testa la rete dell’1-0. Il Vicenza non ci sta, e pareggia a nove minuti dal termine. Lamberto Zauli traccia un diagonale estremamente preciso dalla destra: l’impercettibile deviazione di Francesco Colonnese spiazza Gianluca Pagliuca. A risolvere la questione ci pensa Ronaldo: atterrato in area in pieno recupero, trasforma il rigore che vale il 2-1 finale. Una settimana dopo il derby, i mattatori nerazzurri sono ancora Simeone e Ronaldo. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara.