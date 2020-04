VIDEO – Ronaldo e Recoba affondano il Piacenza: 3-1 Inter alla penultima

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 aprile 2002. Alla penultima giornata di Serie A, l’Inter affronta il Piacenza a San Siro. Una gara più difficile del previsto: dopo il vantaggio di Cordoba, risolvono le punizioni di Recoba e Ronaldo per il 3-1 finale.

PENULTIMO STEP – Inter-Piacenza del 28 aprile 2002 è l’ultima partita di Ronaldo a San Siro, con la maglia dell’Inter. Tuttavia nessuno ne è ancora consapevole, forse nemmeno lui. Quella domenica il suo obiettivo, e quello di tutti, è solo uno: vincere per rimanere saldamente al primo posto della classifica, ad una giornata dal termine. Piano che viene rispettato, seppur con qualche tribolazione di troppo. Il vantaggio nerazzurro arriva già al 7′ della prima frazione: in seguito a un calcio d’angolo, Ivan Ramiro Cordoba risolve una mischia nell’area emiliana con una zampata letale. Per il colombiano è il secondo gol con la maglia dell’Inter, il primo in Serie A. Gli uomini di Hector Cuper vanno molto vicini al raddoppio, soprattutto con Christian Vieri, Ronaldo e Recoba. Ma il primo tempo si conclude 1-1: al 35′ Matuzalem trafigge Francesco Toldo con un destro dal limite.

Inter-Piacenza 3-1: si scatenano Recoba e Ronaldo

I nerazzurri decidono di dare una svolta alla gara, e nella ripresa si gioca quasi esclusivamente nella metà campo del Piacenza. Al 69′ Alvaro Recoba regala un doppio vantaggio ai suoi, sugli sviluppi di una punizione dai 25 metri. Al primo tentativo, Vincenzo Sommese esce anticipatamente dalla barriera: l’ammonizione che arriva è la seconda, Piacenza in 10. Recoba batte nuovamente, e stavolta la sua parabola va ad infilarsi sul secondo palo difeso dal futuro nerazzurro Paolo Orlandoni. 2-1 per l’Inter, in superiorità numerica. Al 79′ il copione si ripete in una sorta di dejà vu: altra punizione dalla stessa mattonella, stavolta se ne incarica Ronaldo. Il brasiliano pennella un tiro perfetto, che si insacca all’incrocio sul primo palo. Vittoria in cassaforte, grazie a quella che sarà l’ultima rete di Ronaldo in nerazzurro. Nei secondi successivi al terzo gol l’aumentato nervosismo del Piacenza porta all’espulsione di Matuzalem (la numero 14 in stagione per gli emiliani). Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: