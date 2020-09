VIDEO – Ronaldo, il primo gol con l’Inter a Bologna: dribbling memorabile

Ronaldo Bologna-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 settembre 1997 e al primo gol di Ronaldo. Il brasiliano, alla sua seconda presenza in nerazzurro, fa secco il Bologna con un dribbling passato alla storia, primo di tanti vincenti in quella stagione.

POKER DI GLORIA – Ventitré anni fa l’Inter batteva 2-4 il Bologna nella seconda giornata di Serie A 1997-1998. La partita del Dall’Ara è ricordata soprattutto per il primo gol nerazzurro di Ronaldo, ma a sbloccare le marcature è un colpo di testa di Fabio Galante su corner al 12′. Un contropiede finalizzato da Maurizio Ganz al 38′ vale il raddoppio, che dura poco perché un attimo prima dell’intervallo il futuro interista Roberto Baggio dimezza lo svantaggio con un calcio di punizione dal limite che scavalca la barriera e supera Gianluca Pagliuca. Il momento più atteso arriva al 52′: nonostante un campo in brutte condizioni per via della pioggia Ronaldo riceve palla al limite e a velocità supersonica salta in dribbling Massimo Paganin, freschissimo ex essendosi trasferito dall’Inter al Bologna poco prima, e col sinistro mette dentro l’1-3. Ancora Baggio, stavolta su rigore, accorcia le distanze al 58′ ma per i rossoblù non è giornata. Il definitivo 2-4 è un grande pallonetto dal limite di Youri Djorkaeff al 66′: discorso chiuso. Di seguito il video di Bologna-Inter dall’account YouTube “FZ SerieAHistory”.