VIDEO – Ronaldo fa il doppio slalom speciale, l’Inter passa a casa Roma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 aprile 1998. È Ronaldo, con il suo marchio di fabbrica del dribbling sul portiere e gol a porta vuota, a decidere la difficile trasferta sul campo della Roma.

DOPPIO SLALOM – Ventidue anni fa l’Inter batteva 1-2 la Roma nella ventinovesima giornata di Serie A 1997-1998. Sabato di Pasqua e si gioca tutti in contemporanea, col duello fra la Juventus e la squadra di Luigi Simoni, indietro di un punto. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui sono i giallorossi ad avere le migliori occasioni, l’Inter passa al 50′: lancio di Benoit Cauet per Ronaldo, che aggira Michael Konsel e mette in rete. Il vantaggio dura tredici minuti: al 63′ Cafu si inserisce in area (con sospetto gioco pericoloso su Giuseppe Bergomi) e pareggia trovando il suo primo gol in Serie A. Al 75′, però, un altro lancio taglia fuori la difesa di Zdenek Zeman (al solitorivedibile) e nuovamente Ronaldo salta Konsel per la doppietta. È il gol che mantiene i nerazzurri in scia ai bianconeri, a due settimane dal tristemente noto scontro diretto di Torino. Di seguito il video di Roma-Inter dall’account YouTube “inter070”.