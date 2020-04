VIDEO – Ronaldo riappare: strepitosa doppietta in Inter-Brescia

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 aprile 2002. Contro il Brescia di Guardiola e Mazzone, Ronaldo torna ai fasti di un tempo e regola le Rondinelle con una splendida doppietta.

IL RITORNO – Come l’andata, anche il ritorno tra Inter e Brescia è una partita all’insegna di Ronaldo. All’andata allo stadio Rigamonti, il Fenomeno torna a segnare con la maglia dell’Inter (qui il video), dopo un calvario durato oltre due anni. A San Siro, invece, di gol ne segna addirittura due, ribaltando una partita fino a quel momento difficile. Il Brescia allenato da Carlo Mazzone è arrembante, e al 29′ passa in vantaggio. Bonera sbatte addosso a Marco Materazzi in area di rigore, riuscendo ad ottenere un rigore più che dubbio, che Pep Guardiola trasforma. Le Rondinelle non hanno nulla da perdere, avendo da tempo ipotecato la salvezza, e continuano a spingere. Le occasioni non mancano, e l’Inter di Hector Cuper sembra tramortita. Le nubi si diradano però al 79′: Ronaldo si avventa su un retropassaggio sciagurato di Calori, supera il portiere in uscita, ma colpisce il palo a botta sicura. La palla torna sui suoi piedi, e stavolta insacca, di potenza e di rabbia. All’83’ arriva invece il capolavoro: dopo un dribbling sulla trequarti, Belozoglu Emre si libera del pallone e scarica per Ronaldo, appostato pochi metri prima della lunetta d’area. Stop? Dribbling? Niente da fare, tiro di interno-collo al volo che disegna una parabola perfettamente tesa: 2-1 per l’Inter, il Fenomeno è tornato. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: