VIDEO – Ronaldo decide Udinese-Inter all’ultimo respiro: numero con Baggio

Ronaldo Inter 1999

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 dicembre 1998. Contro l’Udinese decide Ronaldo nel finale.

SOFFERENZA – Per l’Inter la partita del 13 dicembre 1998 in casa dell’Udinese è pura sofferenza. A risolverla ci pensa Ronaldo. Dopo aver giocato come unica punta per oltre un’ora di gioco, dal 62′ il Fenomeno fa coppia con Roberto Baggio (subentrato a Youri Djorkaeff al 62′). E saranno proprio loro due a confezionare l’azione della vittoria nerazzurra. All’87’ Ronaldo prova ad incunearsi tra tre marcatori dell’Udinese, appostati al limite dell’area. Il numero 9 cade anche, ma trova ugualmente lo spunto per toccare il pallone verso Baggio. Il 10, già in area, restituisce subito palla al brasiliano, che a quel punto può trafiggere Luigi Turci col sinistro che vale i tre punti finali. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della sfida tra Udinese e Inter: