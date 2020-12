VIDEO – Ronaldo come ai tempi d’oro: dribbla...

VIDEO – Ronaldo come ai tempi d’oro: dribbla il portiere nel 3-0 al Verona

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 dicembre 2001. Contro il Verona Ronaldo sigla una splendida doppietta: nel 3-0 apre le danze Vieri.

RITORNO AI FASTI – Prima del 19 dicembre 2001, Ronaldo non segnava una doppietta con l’Inter dal 3 maggio 1999 (nel 4-5 alla Roma). E dopo aver ritrovato il gol il 9 dicembre 2001 a Brescia, contro il Verona undici giorni dopo ne sigla due. Le marcature vengono aperte da Christian Vieri al 18′. Andres Guglielminpietro lancia verso il numero 32, che in area si aggiusta goffamente il pallone e beffa il portiere con un pallonetto, colpendo a mezza altezza. Nella ripresa si scatena invece il brasiliano. Al 50′ Sergio Conceiçao fugge sulla destra e piazza il cross a centro area, dove Ronaldo è libero di incornare tutto solo il 2-0. E cinque minuti dopo i tifosi dell’Inter rivivono un potentissimo flashback. Ronaldo fugge in contropiede, salta il portiere mettendolo a sedere e infila comodamente il 3-0. Un gol “alla Ronaldo”, che fa spellare le mani dei tifosi presenti sugli spalti. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: