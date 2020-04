VIDEO – Ronaldo vince la sfida con Bierhoff, Inter-Udinese 2-0

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 aprile 1998. A San Siro arriva l’Udinese di Alberto Zaccheroni, che chiuderà incredibilmente al terzo posto. La sfida vede contro Ronaldo e Bierhoff, che a fine anno saranno i primi due della classifica cannonieri. Vince l’Inter 2-0, con reti del brasiliano e di Djorkaeff.

SFIDA NELLA SFIDA – Inter-Udinese del 19 aprile 1998 è una sfida nella sfida. I nerazzurri non vogliono perdere terreno in vista della sfida scudetto della giornata successiva, contro la Juventus. I friulani vogliono continuare ad inseguire un piazzamento sul podio. L’Inter di Luigi Simoni arriva galvanizzata alla sfida, dopo aver battuto la Roma in campionato (video) e aver ottenuto l’accesso alla finale di Coppa UEFA, vincendo 1-2 in casa dello Spartak Mosca (video). In entrambe le sfide è stato decisivo Ronaldo, firmando una doppietta in entrambe le gare. In campionato Ronaldo è già a 20 reti, superato solo da Oliver Bierhoff, avversario di giornata. Il tedesco va molte volte vicino al gol, e uno gli viene anche annullato. Ma la doppia sfida la vince il brasiliano.

Inter-Udinese 2-0: tutto nei minuti finali

L’Inter resiste agli assalti dell’Udinese, formazione che esprime forse il miglior calcio in Italia in quella stagione. Sul finire del primo tempo, Zamorano, Cauet e West vanno vicini al vantaggio, ma si va all’intervallo sullo 0-0. La trama non cambia nella ripresa, fino all’80’. Zé Elias batte un corner dalla destra, e Youri Djorkaeff anticipa tutti, insaccando di testa l’1-0. Cinque minuti dopo, l’episodio che chiude definitivamente la gara: per bloccare Ronaldo involato verso la porta, Turci blocca il pallone di mano poco oltre il limite dell’area. Cartellino rosso per il portiere, che passa gli strumenti del mestiere al difensore Mauricio Pineda (Zaccheroni aveva esaurito i cambi). La punizione assegnata all’Inter viene trasformata proprio da Ronaldo, che chiude la gara. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: