VIDEO – Ronaldo, 25 anni fa l’oro per la danza sul ghiaccio di Mosca

Il 14 aprile 1998 Ronaldo demoliva lo Spartak Mosca, nella semifinale di ritorno di Coppa UEFA. Il brasiliano dell’Inter segnò uno dei suoi gol più belli in nerazzurro.

FISICA BATTUTA – Oggi ricorrono 25 anni esatti da uno storico Spartak Mosca-Inter, semifinale di ritorno della Coppa UEFA 1997/98 poi vinta. Il 14 aprile 1998 i nerazzurri, guidati dal Fenomeno Ronaldo, si recarono in Russia per strappare il biglietto per l’accesso alla finale del torneo, dopo la vittoria per 2-1 a San Siro. A causa delle temperature ancora rigide, quel 14 aprile si giocò alle 17.30 ora italiana, in un campo ai limiti della praticabilità, ancora semighiacciato. Nessun problema tuttavia per Ronaldo, che a fine primo tempo annulla il vantaggio russo trovando l’1-1 con un comodo tap in da pochi passi. E poi, alla mezz’ora del secondo tempo, mette in piedi un autentico esperimento scientifico. Sfruttando un uno-due con Ivan Zamorano, il Fenomeno supera due avversari in area vanificando il principio dell’impenetrabilità dei corpi, passando in uno spazio apparentemente inesistente. E prima di depositare in rete il pallone, serve pure la specialità della casa, dribblando pure il portiere. La sua doppietta chiude i conti e porta l’Inter in finale a Parigi, dove contro la Lazio non ci sarà alcuna storia. Rivediamo la doppietta di Ronaldo in Spartak Mosca-Inter del 14 aprile 1998 a partire dal minuto 14:27 del video YouTube di tutti i suoi gol nerazzurri:

Video con tutti i gol in nerazzurro di Ronaldo, dal canale YouTube dell’Inter