VIDEO – Roma-Verona 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Verona, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



PARI BABY – Roma-Verona 2-2 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Verona domina per un’ora, poi si ferma e permette la rimonta alla Roma da 0-2. Cinque minuti e l’Hellas va in vantaggio: punizione con schema, Gianluca Caprari manda nello spazio Marco Davide Faraoni sul cui cross Rui Patricio respinge, ma a rimorchio arriva Antonin Barak per fare 0-1. La Roma non c’è, al 20′ l’ex Caprari dal fondo mette in mezzo e Adrien Tameze raddoppia. Secondo gol consecutivo anche per lui, già a segno contro l’Udinese. Per un tempo la Roma non si vede mai, tanto che all’intervallo sono copiosi i fischi dell’Olimpico. José Mourinho, dopo l’intervallo, fa due cambi nel tentativo di cambiare l’inerzia. È però il terzo che si rende utile: Cristian Volpato, classe 2003 che a seguito di un corner respinto corto su Barak si fionda sul pallone indisturbato e con un tiro potente e centrale accorcia (con deviazione). Fa gol al 65′, suo primo da professionista, tre minuti dopo essere entrato in campo. Lo stesso accade con Edoardo Bove: il 2002 entra al 78′, all’84’ di nuovo da un angolo sfrutta la distrazione di Lorenzo Montipò battendolo. La Roma si salva, Mourinho (espulso al 91′ per proteste) deve ringraziare i giovani da lui mandati in campo.

Video con gli highlights di Roma-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.