VIDEO – Roma-Verona 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Verona, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



QUINTO POSTO RINFORZATO – Roma-Verona 2-1 nella trentatreesima giornata di Serie A. La Roma parte forte nel primo tempo e poi contiene il ritorno del Verona, consolidando il quinto posto. I giallorossi la sbloccano dopo dieci minuti, non senza polemiche: contrasto fra Lorenzo Pellegrini e Alan Empereur, per l’arbitro Fabio Maresca è rigore. Ivan Juric protesta a lungo, anche per un precedente contatto nell’altra area, viene prima ammonito e poi espulso. Dal dischetto segna Jordan Veretout che apre subito il conto. Nel quarto minuto di recupero del primo tempo cross da sinistra e per Edin Dzeko è facile di testa raddoppiare su cross di Leonardo Spinazzola. La Roma non rientra però bene in campo per la ripresa, il Verona accorcia subito con azione di Mattia Zaccagni sulla sinistra e cross basso per il colpo di tacco di Matteo Pessina. Successivamente enorme spreco giallorosso, con Pellegrini che anticipa Marco Silvestri ma a porta vuota, anziché tirare, crossa per Henrikh Mkhitaryan il cui tiro è respinto da Darko Lazovic. L’armeno, già nel primo tempo, aveva colpito il palo, ma è un errore che non costa punti. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.