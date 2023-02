VIDEO – Roma-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Verona, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



LA PRIMA VOLTA – Roma-Verona 1-0 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La Roma perde gli altri attaccanti ma trova dal nome nuovo Ola Solbakken i tre punti. In avvio, su situazione fortuita, Tammy Abraham è colpito da Gianluca Mancini in caduta e si procura una ferita alla palpebra che lo costringe ad andare in ospedale. Primo tempo equilibrato, ma a quattro secondi dal 45′ un colpo di tacco di Leonardo Spinazzola libera Solbakken che incrocia col sinistro: 1-0 e primo gol in Serie A del norvegese. Il Verona crea poco, restando però sempre in partita. A metà ripresa sembra avere l’occasione buona, ma Jayden Braaf e Josh Doig sono murati dalla difesa avversaria. All’89’ schema da corner, sponda di Roger Ibanez e colpo di testa a botta sicura di Andrea Belotti respinto dall’ottimo intervento di Lorenzo Montipò. I quattro minuti di recupero, seppur con lo scarto minimo, non cambiano l’esito del match. La Roma si conferma terza.

Video con gli highlights di Roma-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.