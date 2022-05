VIDEO – Roma-Venezia 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Venezia, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



ASSEDIO INUTILE – Roma-Venezia 1-1 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Pur giocando contro un avversario retrocesso aritmeticamente dal pomeriggio, e tirando quarantasei volte, la Roma non riesce a vincere. Spreco capitale dei giallorossi, che ora rischiano di essere risucchiati dietro nella corsa Europa. Il Venezia, condannato dal pari della Salernitana, passa dopo appena quarantasette secondi: cross di Mattia Aramu, sfiora David Okereke e sorprende tutti. Diventa inevitabilmente gara a senso unico, con Lorenzo Pellegrini che prende la sua prima traversa su punizione. Proprio su Pellegrini alla mezz’ora arriva un assurdo gesto di Sofian Kiyine (peraltro già ammonito), che lo colpisce in mezzo alle gambe con un calcio a palla lontana: rosso diretto col VAR, inevitabile. A inizio ripresa Bryan Cristante ci prova da fuori, prendendo la seconda traversa di serata. Diventano tre poco dopo, ancora su punizione di Pellegrini. Entra Eldor Shomurodov e al 74′, dopo un altro tiro di Pellegrini stavolta parato da Niki Maenpaa, pareggia con un destro potente. Ma non è finita, perché Nicola Zalewski colpisce la quarta assurda traversa di serata con rimbalzo prima della linea. Nel finale Maenpaa miracoloso ancora su Zalewski, dopo un pallone toccato in area. Al 96′ la Roma chiede un rigore sull’ennesima mischia, il Venezia va in contropiede e Pellegrini salva in scivolata (decisivo) su Ridgeciano Haps a porta vuota, dopo l’assist di Dennis Johnsen. C’è un check sulla precedente richiesta di rigore, ma non arriva la review. Bensì il fischio finale, per il grande rammarico dei giallorossi che rischiano l’Europa.

Video con gli highlights di Roma-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A