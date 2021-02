VIDEO – Roma-Udinese 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma’s French midfielder Jordan Veretout celebrates scoring a penalty and his second goal during the Italian Serie A football match AS Roma vs Udinese on February 14, 2021 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Roma-Udinese, anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DI NUOVO AVANTI – Roma-Udinese 3-0 nell’anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A. La Roma si riprende il terzo posto in classifica, col controsorpasso sulla Juventus otto giorni dopo lo scontro diretto. Neanche cinque minuti per il vantaggio, con traversone di Gianluca Mancini per il colpo di testa nell’area piccola di Jordan Veretout. A metà primo tempo cross di Rick Karsdorp per Henrikh Mkhitaryan, che prova a saltare Juan Musso ma manda sul fondo. Per l’arbitro Piero Giacomelli però c’è un fallo (discutibile) del portiere ed è rigore: Veretout spiazza l’argentino, 2-0 al 25′ e doppietta personale. Il VAR entra in gioco poco dopo, per annullare un gol a Lorenzo Pellegrini per fallo precedente di Mkhitaryan su Jens Stryger Larsen. Nella ripresa erroraccio di Roger Ibanez, ma Gerard Deulofeu si fa ipnotizzare nell’uno contro uno dal connazionale Pau Lopez. E così, al 93′, su inserimento di Mkhitaryan il subentrato Edin Dzeko si gira e serve l’accorrente Pedro per il tris. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.