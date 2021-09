VIDEO – Roma-Udinese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Udinese, posticipo della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



IN SCIA – Roma-Udinese 1-0 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. La Roma si risolleva dopo la sconfitta di Verona e arriva al derby di domenica in condizioni migliori rispetto alla Lazio. In avvio scheggia il palo Henrikh Mkhitaryan con un tiro dal limite, poi invece lo colpisce in pieno Nicolò Zaniolo da due passi di testa su corner prolungato da Bryan Cristante sul secondo palo. Coi giallorossi in dieci perché Gianluca Mancini è a bordocampo a farsi curare arriva il gol che stende l’Udinese: al 36′ Riccardo Calafiori è bravissimo ad andare via a Nahuel Molina e crossare dal fondo per il tocco nell’area piccola di Tammy Abraham. Udinese che sfiora il pareggio prima del riposo, ma proprio il rientrato Mancini evita a Ignacio Pussetto di mettere in rete da due passi. Nella ripresa la spinta della Roma si affievolisce, ma l’Udinese tira pochissimo. Al 90′ Lorenzo Pellegrini, già ammonito, allarga il braccio in un contrasto aereo e colpisce Lazar Samardzic: per l’arbitro è secondo giallo, molto discusso. Il centrocampista sarà costretto a saltare il derby. Recupero che passa però tranquillo per i giallorossi, pur in inferiorità numerica.

Video con gli highlights di Roma-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.