VIDEO – Roma-Spezia 2-4 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

173209400 | © Agenzia LiveMedia

Roma-Spezia, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-4 dopo i tempi supplementari: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



A TAVOLINO! – Roma-Spezia 2-4 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il risultato reale sarà 0-3 a tavolino: il Giudice Sportivo sarà costretto a cambiarlo perché la Roma ha fatto sei cambi, e il regolamento della FIGC ne consente massimo cinque. In ogni caso è lo Spezia ad accedere ai quarti, dove sfiderà il Napoli. Giallorossi subito sotto al 6′: Bryan Cristante sgambetta Giulio Maggiore in area, è rigore che Andrej Galabinov trasforma. Al 15′ arriva addirittura il raddoppio, con uno splendido destro a giro di Riccardo Saponara. La Roma accorcia al 43′: altro rigore, segna Lorenzo Pellegrini. Mezz’ora dopo arriva il 2-2, con tocco sotto di Henrikh Mkhitaryan. Incredibile quello che succede all’inizio dei tempi supplementari: due espulsioni per la Roma in quaranta secondi. A 90:49 Gianluca Mancini ferma Gennaro Acampora, già ammonito, e si prende il secondo giallo. Sulla ripresa del gioco lancio lungo, Pau Lopez liscia il pallone al limite dell’area e abbatte Roberto Piccoli che avrebbe potuto concludere a porta vuota: stavolta il rosso è diretto. E, anche in questo caso, è indiscutibile: follia del portiere spagnolo. Entra Daniel Fuzato fra i pali, assieme a Roger Ibanez, ma i cambi sono sei. Lo Spezia colpisce al 107′: cross di Cristian Dell’Orco e colpo di testa dell’ex Daniele Verde, che si scusa. Al 119′ Saponara fa doppietta con uno splendido pallonetto dal limite, ma a quel punto la partita è già decisa con l’esito a tavolino. Resta l’esecuzione spettacolare. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Spezia dal canale YouTube “Wax Videos”.