VIDEO – Roma-Spezia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Spezia, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



COI DIFENSORI – Roma-Spezia 2-0 nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Non inganni il risultato: prestazione comunque non scintillante della Roma, che salva i tre punti e non tantissimo altro. Questo nonostante il match cominci al meglio per José Mourinho, al 6′ corner da destra e sponda di Tammy Abraham per il colpo di testa nell’area piccola di Chris Smalling. Lo Spezia deve soffrire in avvio, con Ivan Provedel decisivo su un destro di Matias Vina (uno dei migliori). Poi però cresce, tanto che Rui Patricio fa un ottimo intervento su Arkadiusz Reca. Abraham prende il suo settimo palo di testa su cross di Henrikh Mkhitaryan (gol divorato), poi Dimitrios Nikolaou salva sul tap-in di Jordan Veretout e si va al riposo. Il raddoppio arriva al 56′ ancora con un difensore centrale: angolo di Veretout e di testa incorna Roger Ibanez. Allo Spezia annullato un gol di Rey Manaj per fuorigioco, mentre Kelvin Amian di testa fallisce il 2-1. A quindici secondi dalla fine dei tre minuti di recupero Felix Afena-Gyan, già ammonito, si porta avanti il pallone col braccio e segna. Per l’arbitro non c’è soluzione alternativa del secondo giallo, ma in undici contro dieci si gioca solo per un attimo.

Video con gli highlights di Roma-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.