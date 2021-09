VIDEO – Roma-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Sassuolo, posticipo della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



QUANTA FORTUNA! – Roma-Sassuolo 2-1 nel posticipo della terza giornata di Serie A. José Mourinho festeggia al meglio la partita numero mille da allenatore, ma la Roma non può certo dirsi sfortunata. Furbo il gol che sblocca il risultato, di Bryan Cristante al 37′ su punizione battuta con schema da Lorenzo Pellegrini. Poi sale in cattedra il Sassuolo, che pareggia al 57′ con un tap-in di Filip Djuricic dopo grande giocata di Domenico Berardi. Lo stesso Berardi si divora l’1-2 calciando addosso a Rui Patricio, fa lo stesso Jérémie Boga poco dopo. In mezzo un palo, da parte di Tammy Abraham al termine di un’azione insistita. Il legno (clamoroso) lo becca pure Hamed Junior Traoré, a dimostrare il valore del Sassuolo che però esce con zero punti dall’Olimpico. Al 91′ il subentrato Stephan El Shaarawy riceve da Eldor Shomurodov e con un gran destro a giro fa carambola col palo e trova il 2-1, per l’esultanza incontenibile di Mourinho. Pareggerebbe Gianluca Scamacca anche lui con uno splendido tiro al 94′, ma è in fuorigioco e non vale.

Video con gli highlights di Roma-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.