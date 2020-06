VIDEO – Roma-Sampdoria 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Roma-Sampdoria, match della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



ONE-MAN SHOW – Roma-Sampdoria 2-1 nella ventisettesima giornata di Serie A. La Roma non molla la corsa Champions League. I giallorossi ribaltano la Sampdoria nella ripresa e vanno a -10 dall’Inter, con l’Atalanta sempre sei punti sopra dopo il clamoroso successo contro la Lazio. Dieci minuti e Amadou Diawara commette un errore incredibile: tocca corto verso Antonio Mirante, gli altri difensori se ne vanno e Manolo Gabbiadini ne approfitta per firmare un assurdo 0-1. Con questo risultato si va all’intervallo, nonostante un palo di Jakub Jankto (28’) e alla mezz’ora un gran piazzato di Jordan Veretout finisca nel sette: sul rimpallo che favorisce il francese il rinvio di Maya Yoshida finisce sul braccio di Carles Pérez, attaccato al corpo. Il VAR, come in Verona-Napoli, non può far altro che annullare, ma la regola va cambiata. Paulo Fonseca fa tre cambi all’ora di gioco e la mossa paga subito. Al 64’ gran lancio del subentrato Lorenzo Pellegrini e splendido tiro al volo di Edin Dzeko che pareggia. Poco dopo, su punizione, Aleksandar Kolarov colpisce il palo con rimbalzo che non lo favorisce. A cinque minuti dal termine la Roma completa la rimonta: lancio di Bryan Cristante senza troppe pretese, ma Dzeko è fenomenale nel prendere il tempo a Yoshida e trasformarlo nel 2-1. L’ultima chance è della Sampdoria, ma Morten Thorsby manda a lato. Altro KO dei blucerchiati, dopo quello con l’Inter, e zona retrocessione sempre a +1. La Roma può prendersi tre punti che levano di dosso tanti mugugni. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.