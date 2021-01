VIDEO – Roma-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 206079231

Roma-Sampdoria, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



TERZO POSTO CONSOLIDATO – Roma-Sampdoria 1-0 nella quindicesima giornata di Serie A. Dopo le due milanesi la prima inseguitrice è la Roma. Sotto il diluvio i giallorossi hanno la meglio sulla Sampdoria, allenata dal grande ex Claudio Ranieri. Succede quasi tutto nella ripresa: cross di Bruno Peres e colpo di testa di Edin Dzeko a centro area, palla fuori di pochissimo. Di testa sfiora anche il gol Chris Smalling, su punizione, mandando sulla traversa. La pressione della Roma porta in tanti al tiro, anche Lorenzo Pellegrini col sinistro va vicino al vantaggio. Emil Audero fa un miracolo su Dzeko, che di testa nell’area piccola credeva di aver fatto 1-0. C’è lavoro anche per Pau Lopez, che salva su colpo di testa di Morten Thorsby. Nulla però si frappone fra Dzeko e l’1-0 al 72′, quando il bosniaco anticipa Omar Colley per girare in rete un cross di Rick Karsdorp. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.