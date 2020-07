VIDEO – Roma-Parma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Parma, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RIMONTA CON L’AIUTINO – Roma-Parma 2-1 nella trentunesima giornata di Serie A. La Roma tiene il passo del Napoli e rimonta il Parma, che a ragione si lamenta per l’arbitraggio. In avvio fallo di Bryan Cristante su Andreas Cornelius rilevato dal VAR e calcio di rigore che Juraj Kucka trasforma al 9′. Lorenzo Pellegrini prende il palo, aumentando i rimpianti giallorossi, ma al 43’ Bruno Peres serve a Henrikh Mkhitaryan la palla del pareggio per una sorta di rigore in movimento. Il sorpasso arriva al 57’, con una bella conclusione da fuori di Jordan Veretout dai venti metri. Poco dopo fallo di mano evidente di Gianluca Mancini a seguito di un calcio di punizione battuto in area: l’arbitro Michael Fabbri viene di nuovo richiamato al VAR ma, inspiegabilmente, lascia proseguire. Era rigore netto, questo manda su tutte le furie gli ospiti con Roberto D’Aversa che diserta le interviste post partita. Nel finale la Roma fallisce più volte il colpo del KO, ma non paga. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.