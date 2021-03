VIDEO – Roma-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Napoli, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RIMESSI IN CORSA – Roma-Napoli 0-2 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. La terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate, riporta il Napoli in zona Champions League. Tutto facile con la Roma, che come successo sempre in stagione fallisce gli scontri diretti. Al 27′ Piotr Zielinski (partita splendida) si guadagna una punizione dal limite, Dries Mertens calcia col destro e sfrutta una barriera posizionata malissimo per la bella conclusione dello 0-1. Sette minuti dopo lancio in area, Matteo Politano fa sponda e Mertens (di testa) firma la doppietta. Ancora molto male Pau Lopez nella circostanza. La Roma gioca malissimo il primo tempo, ci prova nella ripresa ma senza mai dare l’impressione di poter riprendere la partita. Solo una volta va vicino ad accorciare, con un piazzato di Lorenzo Pellegrini sul palo. Napoli a -2 dalla coppia formata da Atalanta e Juventus, le due terze, con ancora il recupero da giocare coi bianconeri il 7 aprile. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.