VIDEO – Roma-Monza 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Monza, anticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



LA PRIMA VOLTA – Roma-Monza 3-0 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Paulo Dybala si sblocca con la maglia della Roma e raggiunge quota cento gol nel campionato italiano. All’argentino bastano diciassette minuti per sbloccarla, con corsa su lancio dalle retrovie con sponda di Tammy Abraham e sinistro dal limite a battere Michele Di Gregorio. Un errore di Luca Marrone favorisce Abraham lanciato in campo aperto, Di Gregorio salva sul destro dell’inglese ma sulla ribattuta in scivolata arriva ancora Dybala per la doppietta. È questo il gol numero cento in Serie A della Joya. Ripresa senza storia, con la Roma che gestisce come vuole e il Monza che contiene a fatica. Spettacolare giocata di Abraham al 56′, con serie di dribbling anche a saltare Di Gregorio ma tiro sul fondo. Il 3-0 è però solo rinviato di cinque minuti, lo firma di testa Roger Ibanez a centro area di testa su calcio d’angolo. Ancora un gol da palla inattiva per la squadra di José Mourinho. Giallorossi primi da soli per una notte, Monza ancora a zero e che non trova manco il gol della bandiera: traversa di José Machin all’81’. Nel finale potrebbe anche segnare Andrea Belotti all’esordio, con parata decisiva di Di Gregorio.

Video con gli highlights di Roma-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.