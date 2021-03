VIDEO – Roma-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Franck Kessié rigore Roma-Milan (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Roma-Milan, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DISTACCO CONFERMATO – Roma-Milan 1-2 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Milan ritrova la vittoria dopo quattro partite a secco e resta a -4 dall’Inter. Partenza shock per la Roma, con diverse occasioni concesse nei primi minuti. Due gol annullati a Zlatan Ibrahimovic, che inoltre non sfrutta un regalo di Pau Lopez che gli rinvia addosso e di tacco manda a lato. L’episodio che cambia il match è a fine primo tempo, con un pestone di Federico Fazio su Davide Calabria. L’arbitro non vede nulla, il VAR ritiene sia sulla linea e quindi in area: la review porta al quindicesimo rigore in campionato per i rossoneri. Dal dischetto va Franck Kessié, 0-1 al 42′. Dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa pareggia la Roma, Leonardo Spinazzola punta Davide Calabria e serve fuori Jordan Veretout per il destro del suo decimo gol in questa Serie A. Esce Ibrahimovic, non al meglio, ma appena dopo la sostituzione dello svedese il Milan passa di nuovo. Su rinvio sbagliato di Pau Lopez recupero alto, palla servita ad Ante Rebic che lascia sul posto Gianluca Mancini e di sinistro punisce il disastroso portiere spagnolo. Da lì in avanti la Roma ha tante occasioni, ma il Milan è molto fortunato a reggere il vantaggio. Con un forte sospetto di rigore di Theo Hernandez su Henrikh Mkhitaryan che l’arbitro Marco Guida giudica inspiegabilmente fallo in attacco. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.