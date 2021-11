VIDEO – Roma-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Milan, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



FURIA ARBITRALE – Roma-Milan 1-2 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il Milan passa anche all’Olimpico, ma sulla nuova vittoria di misura dei rossoneri c’è l’ombra di un arbitraggio molto contestato. Zlatan Ibrahimovic torna titolare e colpisce al 26′, con una potentissima punizione dal limite favorito dal disastroso piazzamento di Rui Patricio. Appena iniziata la ripresa segna di nuovo, ma è in leggero fuorigioco. Subito dopo Tammy Abraham calcia a botta sicura, ma si oppone col corpo Simon Kjaer. Sul contropiede seguente Roger Ibanez affronta Ibrahimovic, prende palla e avversario ma l’arbtro Fabio Maresca è irremovibile: rigore. Il VAR lo richiama per l’intervento del difensore, giudicandolo evidentemente pulito, senza però convincerlo a cambiare la scelta. Dal dischetto va Franck Kessié, battuta a spiazzare ed è 0-2 al 57′. La gioia rossonera dura nove minuti, poi arriva il secondo giallo a Theo Hernandez che salterà il derby. In undici contro dieci la Roma le prova tutte, ma il Milan fa muro anche con fortuna e rimpalli vari. Solo al 93′ i giallorossi sfondano, con l’ex Stephan El Shaarawy su rinvio errato di Alessio Romagnoli. Poi succede di tutto: Tiémoué Bakayoko trattiene Felix Afena-Gyan in area e lo sgambetta, ma Maresca fa proseguire. Passano pochi secondi e un contrasto fra Simon Kjaer e Lorenzo Pellegrini, con calcio del primo al secondo uguale a Denzel Dumfries su Alex Sandro, viene giudicato di nuovo regolare fra le proteste. José Mourinho perde la testa, il VAR non richiama a differenza di Inter-Juventus e il Milan riaggancia il Napoli.

Video con gli highlights di Roma-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.