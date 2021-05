VIDEO – Roma-Lazio 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Lazio, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DERBY RISCATTO – Roma-Lazio 2-0 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. La Roma si risolleva dopo una serie di prestazioni scialbe e quantomeno salva l’onore stagionale vincendo il derby. Battuta la Lazio, prima e unica “big” che i giallorossi riescono a superare in questo campionato. Nel primo tempo segnerebbe Vedat Muriqi, al solito impresentabile, ma è in fuorigioco e quindi non vale. Al 42’ invece tutto buono quando Edin Dzeko va via a Francesco Acerbi e dal fondo tocca in mezzo per il tap-in di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, infortunatosi a marzo, è tornato in forma: quarto gol in appena sei giorni. Nella ripresa la Lazio non riesce a risollevarsi, va realmente vicina al pari solo con un colpo di tacco acrobatico di Ciro Immobile, salvato dal portiere della Roma Daniel Fuzato. Il centravanti era peraltro in fuorigioco, in caso di gol sarebbe intervenuto il VAR. La squadra giallorossa, che all’andata aveva perso 3-0, chiude la partita al 78’: Pedro va via a due avversari, arriva ai venti metri e con un bel sinistro raddoppia. A tre minuti dalla fine espulso Acerbi, che si fa superare da Dzeko e poi lo butta giù prendendosi un inevitabile secondo giallo. Per Paulo Fonseca è il primo successo nel derby, all’ultimo tentativo visto che a fine stagione lascerà il posto a José Mourinho. La Roma mantiene il settimo posto, +5 sul Sassuolo che deve giocare oggi col Parma, la Lazio non può più arrivare fra le prime quattro nonostante il recupero col Torino (martedì). Di seguito il video con la sintesi di Roma-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.