VIDEO – Roma-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Lazio, posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



PORTIERI GROTTESCHI – Roma-Lazio 1-1 nel posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A. La Roma blocca a undici la serie di vittorie consecutive in campionato della Lazio, in un derby reso folle da come sono arrivati i gol. Al 26’ lancio di Bryan Cristante verso il centro dell’area, Thomas Strakosha sembra in vantaggio ma si fa anticipare da Edin Dzeko che di testa in maniera rocambolesca mette dentro. Passano però otto minuti e succede l’incredibile: corner lungo, Davide Santon alza un campanile, Pau Lopez col pallone destinato sul fondo va a toccarlo in maniera maldestra, doppio rimpallo e sulla linea Francesco Acerbi segna. Check del VAR per verificare che la palla non sia uscita, ma è tutto buono: errore allucinante del portiere spagnolo. Prima dell’intervallo Lorenzo Pellegrini colpisce il palo. VAR protagonista pure nella ripresa, quando Gianpaolo Calvarese dà rigore alla Roma per fallo di Patric su Justin Kluivert. Le immagini scagionano il difensore spagnolo, si riprende con un angolo. Più Roma che Lazio, con Strakosha che si riprende evitando che Dzeko faccia doppietta. Ciro Immobile per una volta resta a secco e innocuo, ma i biancocelesti sono potenzialmente a -2 dalla Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.