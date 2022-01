VIDEO – Roma-Juventus 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Juventus, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DISASTRO GIALLOROSSO – Roma-Juventus 3-4 nella ventunesima giornata di Serie A. Con una difesa impresentabile la Roma si butta via. In avvio protesta Lorenzo Pellegrini, per un suo tiro respinto da Matthijs de Ligt col piede e poi col braccio sul quale l’arbitro fa proseguire. All’11’ corner da sinistra, testa di Tammy Abraham e 1-0. La Juventus pareggia al 18′, con Paulo Dybala servito al limite con tanto spazio per il sinistro dell’1-1. Due tegole per i bianconeri: Federico Chiesa si fa male (sospetto infortunio al ginocchio), Juan Guillermo Cuadrado viene ammonito sotto diffida e salterà la Supercoppa Italiana con l’Inter. Roma che torna avanti al 48′, con un tiro da fuori di Henrikh Mkhitaryan deviato che fa rimanere immobile Wojciech Szczesny. Si butta il portiere polacco cinque minuti dopo, ma non può far nulla su una magnifica punizione di Pellegrini da venticinque metri: 3-1. Finita? Neanche per sogno, perché la Roma si addormenta e la Juventus completa la rimonta. Alvaro Morata al 70′ si gira e crossa per il colpo di testa di Manuel Locatelli, solissimo, che accorcia. Due minuti dopo lancio per Juan Guillermo Cuadrado, sponda per Morata fermato da Chris Smalling ma ci pensa Dejan Kulusevski a segnare. L’assistente annulla, il VAR invece dà 3-3. Al 77′ De Sciglio sfrutta un errore di Smalling, calcia sul primo palo e manda la Juventus avanti. Nel finale De Ligt fa rigore (ancora mano!) e prende secondo giallo, ma Szczesny para il tiro di Pellegrini che si divora la ribattuta mandando a lato.

Video con gli highlights di Roma-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.