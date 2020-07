VIDEO – Roma-Inter, l’ultimo precedente: reti inviolate a San Siro

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo la vittoria di Ferrara arrivata giovedì sera per 0-4 contro il Torino di Luigi Di Biagio. Domani, alle ore 21:45, è in programma infatti il fischio d’inizio di Roma-Inter. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, a Milano, con un pareggio a reti inviolate.

NIENTE GOL – Dopo la vittoria per 2-1 a San Siro contro la SPAL, il 6 dicembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte ospitano in casa la Roma. Partita equilibrata, senza reti da entrambe le parti. Nel primo tempo la più grande occasione della gara passa per i piedi di Romelu Lukaku che viene però firmato da Antonio Mirante. Nel secondo tempo Calvarese non ascolta le proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano di Spinazzola. Dopo il pareggio, i nerazzurri riescono comunque a mantenere la vetta della classifica grazie alla sconfitta della Juventus in trasferta contro la Lazio. In vista della partita di ritorno, Roma-Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.