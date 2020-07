VIDEO – Roma-Inter 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



SCANDALO ARBITRALE – Roma-Inter 2-2 nella trentaquattresima giornata di Serie A. Partita pesantemente falsata da quanto avvenuto nel primo tempo. L’Inter passa dopo un quarto d’ora, corner da destra di Alexis Sanchez e gran stacco di testa di Stefan de Vrij per il vantaggio. Nell’unico minuto di recupero fallo di Aleksandar Kolarov a centrocampo su Lautaro Martinez, l’azione prosegue e dopo una serie di rimpalli Leonardo Spinazzola si ritrova in area per la battuta a rete, con la deviazione di de Vrij come ultimo tocco. L’arbitro Marco Di Bello convalida, il VAR Marco Guida lo porta all’on-field review vista la netta irregolarità a inizio giocata: eppure, dopo aver rivisto le immagini, il direttore di gara convalida l’1-1 con una decisione senza senso. L’Inter non torna in campo per la ripresa e la Roma ne approfitta, al 57′ imbucata per Edin Dzeko favorito da un doppio rimpallo, subentra Henrikh Mkhitaryan che anticipa pure il suo compagno e firma il 2-1. Un erroraccio di Spinazzola allo scadere però costa la vittoria ai giallorossi: l’esterno si allunga il pallone e calcia la gamba di Victor Moses. Nemmeno l’inadatto Di Bello può negare questo rigore clamoroso, che il subentrato Romelu Lukaku trasforma. Oggi la Juventus può andare a +8. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.