VIDEO – Roma-Inter 1-2 DTS, finale Primavera 1: gol e highlights della partita

Roma-Inter, finale del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è conclusa con il risultato di 1-2 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA COPPA È NOSTRA! – Roma-Inter 1-2 dopo i tempi supplementari (1-1) nella finale del Campionato Primavera 1. Per la decima volta nella sua storia l’Inter Primavera è campione di categoria. Lo fa superando la Roma, che aveva dominato la stagione regolare e nell’ultima volta da allenatore di Alberto De Rossi. Primo tempo praticamente senza occasioni, al 70′ angolo da destra e a centro area Javier Vicario dimenticato dagli avversari mette dentro. Serve un’altra rimonta, come contro il Cagliari in semifinale sabato. I nerazzurri guidati dall’ex Cristian Chivu provano a rialzarsi, ma la finale sembra scappare. Almeno fino all’81’, quando Franco Carboni da sinistra mette in mezzo e Cesare Casadei di testa firma il suo quindicesimo gol in questo campionato. Si va ai tempi supplementari, dove spunta il subentrato Nikola Iliev. Il trequartista bulgaro prima colpisce il palo con un tiro parato da Davide Mastrantonio, poi al 97′ riceve in area e dopo essersi liberato in maniera splendida di due avversari batte a rete. Serve soffrire nel finale, con Vicario che colpisce la traversa a due minuti dal 120′. Ma poi arriva la tanto attesa festa: la Roma si arrende, l’Inter può alzare la coppa con Fabio Cortinovis e Mattia Sangalli.

Video con gli highlights di Roma-Inter Primavera dal canale ufficiale YouTube della società.