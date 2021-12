VIDEO – Roma-Inter 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Inter, anticipo della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.

DOMINIO TOTALE – Roma-Inter 0-3 nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. La prima di José Mourinho da ex contro l’Inter vede un trionfo del suo passato: memorabile tris dei nerazzurri. Schiantata la Roma e sorpasso sul Napoli, con Simone Inzaghi ora secondo in classifica a -1 dalla vetta. Da un mese Hakan Calhanoglu è pressoché inarrestabile e al quarto d’ora trova un colpo nuovo: il gol Olimpico allo Stadio Olimpico. Il turco va a segno direttamente da calcio d’angolo, facendo passare il pallone sotto le gambe dell’incerto Rui Patricio. Al 24′ azione spettacolare, tutta in velocità: Ivan Perisic per Calhanoglu, tocco immediato verso Joaquin Correa che ancora di prima serve Alessandro Bastoni, pallone di ritorno per il turco che controlla in area e serve al centro Edin Dzeko per il sinistro vincente. Gol inevitabile da ex per l’attaccante dell’Inter, mollato dalla Roma in estate e fischiato dal suo vecchio pubblico. Matias Vina ha la palla per riaprire la partita, ma è bravissimo Denzel Dumfries a murarlo col corpo. L’olandese, quando i ruoli si capovolgono, è di nuovo perfetto: al 39′ cross fantastico di Bastoni e Dumfries supera proprio Vina per colpire di testa facendo 0-3. Primo gol in Italia per l’esterno, partita già chiusa. Nella ripresa Nicolò Zaniolo trova solo l’illusione ottica del gol, mentre Stefano Sensi spreca un’altra azione magnifica sparando alto un rigore in movimento. Inter stupenda, è la quinta vittoria consecutiva fra Serie A e Champions League. Per Mourinho altro KO pesante, Roma ora a -9 dal quarto posto.

Video con gli highlights di Roma-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.