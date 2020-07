VIDEO – Roma-Fiorentina 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Fiorentina, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



ALTRO SCANDALO ARBITRALE – Roma-Fiorentina 2-1 nella trentaseiesima giornata di Serie A. La Roma vince ed è vicina ai gironi di Europa League, ma la Fiorentina è furiosa e potrebbe chiedere la ripetizione per errore tecnico. Tutto avviene a cinque minuti dalla fine: tiro di Aleksandar Kolarov finito sul palo, la palla resta in area e quando esce Leonardo Spinazzola trova un’involontaria sponda sull’arbitro Daniele Chiffi, che cambia traiettoria al pallone e lo manda su Carles Pérez. Il tiro dello spagnolo è parato da Pietro Terracciano, che poi frana su Edin Dzeko già in caduta: per il direttore di gara è rigore, trasforma Jordan Veretout e fa 2-1 all’87’. Enormi proteste della Fiorentina, perché da regolamento (regola 9) si deve ripartire con palla scodellata se l’arbitro tocca e una squadra inizia un attacco promettente. In precedenza, sempre Veretout, aveva segnato sempre su rigore al 45′ (netto, fallo di Pol Lirola su Bruno Peres), mentre al 54′ aveva pareggiato di testa Nikola Milenkovic. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.