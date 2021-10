VIDEO – Roma-Empoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Empoli, posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



TUTTO FACILE – Roma-Empoli 2-0 nel posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A. La Roma torna a vincere in campionato dopo il brutto passo falso nel derby. L’Empoli prova a impensierire in avvio con Andrea Pinamonti, sfortunato nelle sue conclusioni e poco dopo sostituito per un infortunio. I toscani restano in parità sino al 42′, poi Henrikh Mkhitaryan serve centralmente Lorenzo Pellegrini che con un destro leggermente deviato firma il vantaggio. Gol il giorno dopo l’annuncio del rinnovo di contratto fino al 2026: non poteva chiedere di meglio. Tre minuti dopo l’inizio della ripresa Tammy Abraham va via a due sulla destra, il suo tiro potente è deviato sulla traversa da Guglielmo Vicario ma sulla ribattuta arriva Mkhitaryan che raddoppia. Pellegrini manca la doppietta di testa su cross di Rick Karsdorp, al termine di una ripartenza rapidissima della Roma. Per José Mourinho non solo buone notizie: infortunio per Nicolò Zaniolo, dovrà essere valutato durante la sosta.

Video con gli highlights di Roma-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.