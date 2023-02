VIDEO – Roma-Empoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Empoli, anticipo della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DUE LAMPI IN AVVIO – Roma-Empoli 2-0 nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. La Roma supera la delusione per l’eliminazione prematura in Coppa Italia contro la Cremonese di mercoledì. Bastano sei minuti ai giallorossi per superare l’Empoli, che pure veniva da tre vittorie consecutive e otto risultati utili di fila. Cento secondi per angolo da sinistra di Paulo Dybala e schiacciata di testa di Roger Ibanez a superare Guglielmo Vicario e Razvan Marin appostato sul palo. Al 6′ ancora corner dalla stessa posizione di Dybala, stacca Tammy Abraham e torna a segnare all’Olimpico. La Roma dilaga in avvio, al 9′ liberato Dybala sulla destra ma angola troppo il sinistro. A metà primo tempo Vicario invece nega il tris ad Abraham sempre su angolo da sinistra. L’Empoli va vicinissimo ad accorciare le distanze al 44′, quando su punizione sul secondo palo Tyronne Ebuehi a porta vuota manda alto da due passi. Appena iniziata la ripresa tripla clamorosa parata di Vicario, la prima su Dybala e le altre due su Abraham (mostruosa l’ultima, col piede in alto). José Mourinho aggancia l’Inter al secondo posto in attesa del derby.

Video con gli highlights di Roma-Empoli dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.