VIDEO – Roma-Cagliari 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Jordan Veretout Roma-Fiorentina

Roma-Cagliari, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



SUL PODIO – Roma-Cagliari 3-2 nella quattordicesima giornata di Serie A. La Roma riscatta il secondo tempo di Bergamo ed evita un Natale di polemiche. Undici minuti e giallorossi in vantaggio, cross da destra prolungato e Jordan Veretout a centro area prosegue il suo ottimo momento realizzativo. Alessio Cragno lascia i rossoblù in partita, salvando con due ottimi interventi su Bryan Cristante e Marash Kumbulla. Pedro, a inizio ripresa, invece in contropiede prova il pallonetto e non lo supera. Dopo due opportunità sprecate da Giovanni Simeone pareggia Joao Pedro, al 59′ con un bel destro in diagonale rasoterra. Quasi il Cagliari la ribalta, perché Simeone di testa prende la traversa poco dopo. Gol mancato e gol subito, al 71′ fuga di Rick Karsdorp e da due passi Edin Dzeko corregge in rete. Sei minuti dopo corner con sponda di Chris Smalling e l’altro difensore centrale Gianluca Mancini firma il tris. Gonzalo Villar a inizio recupero fa fallo su Joao Pedro, con lo stesso brasiliano che trasforma il rigore. Ma non basta al Cagliari per evitare la sconfitta: Roma terza. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.