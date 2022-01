VIDEO – Roma-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Cagliari, posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DI RIGORE – Roma-Cagliari 1-0 nel posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A. Dopo quasi un mese la Roma ritrova la vittoria e ferma la risalita del Cagliari. Subito rigore ai giallorossi, ma l’intervento di Andrea Carboni è sul pallone e non su Nicolò Zaniolo: il VAR porta a revocarlo (giustamente). Su tiro di Sérgio Oliveira però si oppone col braccio il solito dannosissimo Dalbert Henrique, una parata appena dentro l’area. Anche qui intervento corretto del VAR, review e stavolta rigore assegnato. Dal dischetto va proprio Sérgio Oliveira, al debutto con la Roma, e spiazza Alessio Cragno per l’1-0 al 33′. La palla per il raddoppio ce l’ha Felix Afena-Gyan nella ripresa, ma si allunga troppo il pallone e Cragno lo anticipa in uscita bassa. Il Cagliari riemerge nel finale: all’84’ cross del subentrato Nahitan Nandez, destro di Joao Pedro e miracolo di Rui Patricio a spedirlo sulla traversa. Poi ha una chance pure Nandez, ma non riesce a trovare la deviazione vincente per l’1-1.

Video con gli highlights di Roma-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.