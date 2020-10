VIDEO – Roma-Benevento 5-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Carles Pérez Roma-Benevento

Roma-Benevento, posticipo della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 5-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



STAVOLTA DILAGANTE – Roma-Benevento 5-2 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. La Roma dà continuità alla vittoria prima della sosta e si rimette in corsa. Il Benevento si illude dopo quattro minuti, quando un tiro di Gianluca Caprari trova una deviazione, si impenna e infila Antonio Mirante. Alla mezz’ora Leonardo Spinazzola dal fondo tocca per Lorenzo Pellegrini, che si gira e serve l’accorrente Pedro per l’1-1. Secondo gol consecutivo per lo spagnolo. Quattro minuti dopo si sveglia Edin Dzeko, dopo un’infinità di occasioni mancate prima della sosta: Henrikh Mkhitaryan gli serve una gran palla e il bosniaco stavolta non può sbagliare. Chi sbaglia è invece Jordan Veretout, che in uscita dal basso si allunga il pallone e colpisce Artur Ionita: rigore. Dal dischetto Gianluca Lapadula si fa parare il tiro da Mirante, ma segna sulla ribattuta e fa 2-2 al 55′. Dagli undici metri ci va pure la Roma, per un’uscita di Lorenzo Montipò su Pedro giudicata fallosa: Veretout si riscatta, nuovo vantaggio romanista al 69′. Mkhitaryan, su grande contropiede avviato da Gonzalo Villar, manda di nuovo Dzeko in porta per la doppietta al 77′ che chiude il discorso tre punti. Non è finita, perché a un minuto e mezzo dal 90′ c’è gloria pure per il subentrato Carles Pérez, con un’ottima azione in solitaria chiusa da un magistrale sinistro da fuori. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.