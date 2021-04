VIDEO – Roma-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Atalanta, posticipo pomeridiano della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



OCCASIONE PERSA – Roma-Atalanta 1-1 nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. L’Atalanta manca la possibilità di portarsi al secondo posto e ora vede il Napoli a due punti. Primo tempo tutto di marca bergamasca, con la Roma incapace di reagire. Pau Lopez salva su Duvan Zapata e Josip Ilicic, ma cade al 26′ sul sinistro di Ruslan Malinovskyi, arrivato in anticipo su due avversari su cross di Robin Gosens. Per l’ucraino è il secondo gol consecutivo, dopo quello alla Juventus. A inizio ripresa l’ucraino serve Cristian Romero che col sinistro manda a lato di poco. Poi esce, entra Luis Fernando Muriel che ha la chance del raddoppio ma incredibilmente spedisce sul fondo a porta vuota su assist di Zapata solo da spingere in rete. Al 68′ Gosens, già ammonito, arriva in ritardo su Jordan Veretout: dopo un attimo di esitazione l’arbitro estrae il secondo giallo, Atalanta in dieci. E sei minuti dopo Gian Piero Gasperini è punito da un suo ex, Bryan Cristante, con un destro radente dai venticinque metri. Edin Dzeko potrebbe completare la rimonta, ma sbatte addosso a Pierluigi Gollini. In pieno recupero espulso un altro ex, Roger Ibanez, ma di tempo non ce n’è più. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.