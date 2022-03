VIDEO – Roma-Atalanta 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Atalanta, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



L’AGGANCIO – Roma-Atalanta 1-0 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. La Roma bissa il successo dell’andata sull’Atalanta e la riprende al quinto posto in classifica. In avvio colpo di testa di Gianluca Mancini da corner e grande intervento di Juan Musso. Al 32′ però il portiere argentino non può evitare l’1-0: palla persa da Mario Pasalic, lancio di Rick Karsdorp per il gran controllo di Nicolò Zaniolo, assist per Tammy Abraham che si inserisce e di destro firma il vantaggio. Nella ripresa ci provano i bergamaschi, con Remo Freuler fermato in uscita da Rui Patricio. Entra anche Luis Fernando Muriel, al rientro da un infortunio, ma non riesce a essere incisivo. Al 94′ la frustrazione ospite è tutta di Marten de Roon: un fallo discutibile gli fa perdere la testa, prima giallo e poi rosso. Subito dopo espulso anche Henrikh Mkhitaryan, che da già ammonito ferma con la mano un’azione avversaria. L’Atalanta è furiosa per un contatto in area (sullo 0-0) fra Nicola Zalewski e Aleksej Miranchuk, così come per un brutto fallo di Abraham su Merih Demiral punito col giallo.

Video con gli highlights di Roma-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.