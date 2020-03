VIDEO – Rincon: “Dobbiamo ascoltare i medici e rimanere a casa! Donate”

Yoreli Rincón manda un messaggio a tutti attraverso il profilo Twitter dell’Inter Women. La giocatrice nerazzurra invita a stare a casa e aiutare i medici alle prese con la difficile emergenza Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni

STAI A CASA – Yoreli Rincón, così come tante altre giocatrici dell’Inter Women, scende in campo in questo momento di dura emergenza: «Ciao a tutti. In questo momento difficile dobbiamo ascoltare i medici e restare a casa. Se volete contribuire alla campagna dell’Inter per aiutare l’Ospedale Sacco di Milano, puoi fare una donazione andando sulla pagina Facebook del club. Restate a casa. Ciao!».