VIDEO – Recoba stende il Bari con una doppietta: Inter in Coppa UEFA

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 10 giugno 2001. Alla penultima giornata del campionato 2000/01, l’Inter sconfigge il Bar col risultato di 1-2. Decisiva la doppietta di Alvaro Recoba, che vale la qualificazione matematica in Coppa UEFA.

STAGIONE GRIGIA – L’Inter si avvicina alla fine della stagione 2000/01 provando a salvare il salvabile, dopo un’annata con poche luci e tantissime ombre. L’obiettivo dichiarato è ormai solo uno: la qualificazione alla Coppa UEFA 2001/02. Sulla strada degli uomini di Marco Tardelli, alla penultima sosta, si trova il Bari, già matematicamente retrocesso. In un assolato San Nicola, i nerazzurri si affidano ad Alvaro Recoba, secondo violino dell’attacco interista dietro a Christian Vieri. E proprio il Chino apre le danze al 36′, sempre alla sua maniera. Conquista palla sulla trequarti, in posizione leggermente defilata, e scocca un sinistro letale dai 20 metri, a fil di palo. Allo scoccare dell’intervallo, però, il Bari trova il pareggio, su rigore. Gionatha Spinesi accentua un contrasto subito in area da Bruno Cirillo, e Daniel Andersson infila Marco Ballotta. 1-1 al 45′, ma il proscenio nella ripresa è tutto, ancora, per l’uruguaiano numero 20. Spinesi restituisce il favore, trattenendo Matteo Ferrari nell’area biancorossa. Rigore per i nerazzurri, sul dischetto si presenta Recoba, che spiazza completamente il portiere. La vittoria finale garantisce l’accesso matematico alla Coppa UEFA 2001/02 all’Inter, che nel frattempo ha già bloccato Hector Cuper per la panchina. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della partita: