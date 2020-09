VIDEO – Recoba si ripete: alla seconda con l’Inter magia pure a Foggia

Alvaro Recoba Inter-Brescia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 settembre 1997, con Recoba ancora protagonista. Tre giorni dopo il suo esordio ufficiale, avvenuto il 31 agosto contro il Brescia (vedi articolo), il Chino concede il bis a Foggia in Coppa Italia e lo fa con un altro gol d’autore.



SI RIPETE ECCOME – Ventitré anni fa l’Inter batteva 0-1 il Foggia nell’andata del secondo turno di Coppa Italia 1997-1998. Allo Stadio Pino Zaccheria i nerazzurri debuttano nella coppa nazionale e manca Ronaldo, lasciato fuori tre giorni dopo il suo debutto ufficiale contro il Brescia. Proprio per quella partita il posto da titolare se lo guadagna Alvaro Recoba, autore dell’epica doppietta da subentrato valsa la rimonta da 0-1 a 2-1. È proprio il Chino a prendersi ancora la scena, premiando la scelta del suo nuovo allenatore Luigi Simoni, con un tiro al volo quasi rasoterra su cross di Taribo West al 32′. Questa partita segna anche l’esordio ufficiale con la maglia dell’Inter di Nwankwo Kanu, dopo un anno di stop per problemi al cuore apparsi durante le visite mediche al momento del suo acquisto dall’Ajax nel 1996. Un momento tanto atteso soprattutto dal presidente Massimo Moratti, che aveva fatto di tutto per curarlo. Di seguito il video di Foggia-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.