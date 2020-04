VIDEO – Recoba saluta l’Inter a modo suo: gol “olimpico” nel 3-1 all’Empoli

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 aprile 2007. L’Inter torna a San Siro dopo la trasferta tricolore a Siena, dove ha conquistato il 15° scudetto della sua storia. Nella rassegna contro l’Empoli, tutti gli occhi sono su Recoba, alle ultime apparizioni in nerazzurro. Il Chino lascerà un ricordo indelebile, segnando un gol favoloso nel 3-1 finale.

PASSERELLA – Inter-Empoli del 29 aprile 2007 è una passerella con duplice obiettivo: festeggiare a San Siro lo scudetto conquistato a Siena, e regalare il giusto tributo alla carriera nerazzurra di Alvaro Recoba, ormai vicina al termine. Gli uomini di Roberto Mancini spingono sull’acceleratore sin dal fischio d’inizio, e il vantaggio arriva al 28′, ispirato proprio da Recoba. L’uruguaiano si accentra dalla destra sulla trequarti, scarica su Esteban Cambiasso posizionato sulla lunetta: il Cuchu allunga lo sviluppo dell’azione di tacco, senza guardare, per Julio Cruz sulla sinistra. Tutto solo in area, El Jardinero trova l’1-0 con un potente e inesorabile sinistro. Le occasioni per il raddoppio dell’Inter non mancano, ma la troppa euforia toglie spesso lucidità negli ultimi metri.

Inter-Empoli 3-1: Recoba regala l’ultima magia

La ripresa si apre con un Empoli più arrembante, che non si arrende al ruolo di sparring partner. Al 57′ Luca Saudati viene pescato solo al limite: destro in girata, Julio Cesar non può arrivare sull’1-1 dei toscani. Un minuto dopo arriva però il principale highlight della partita: Recoba segna direttamente da calcio d’angolo, facendo spellare le mani a compagni e tifosi. È l’ultima delle 72 reti dell’uruguaiano con la maglia dell’Inter, indimenticabile come molte altre. Passano altri sessanta secondi, e Dejan Stankovic chiude la gara con una staffilata diagonale dall’interno dell’area. 3-1 per l’Inter, partita in ghiaccio: può partire la festa per il 15° scudetto! Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights della gara: