VIDEO – Recoba, eurogol da centrocampo: salva l’Inter a Empoli

Alvaro Recoba Empoli-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 gennaio 1998. In casa dell’Empoli, Alvaro Recoba trova un gol fantascientifico da centrocampo.

MAGIA – L’Inter chiude il girone d’andata della Serie A 1997-1998 in casa dell’Empoli. I toscani, allenati dal futuro allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, passano sorprendentemente in vantaggio al 3′. Carmine Esposito supera Gianluca Pagliuca con un pallonetto in acrobazia, provando a imitare una rete che Ronaldo segnerà al Milan dopo pochi mesi. Lo svantaggio fa salire un po’ di frenesia ai nerazzurri, che cercano il pareggio in ogni modo. La porta dell’Empoli sembra tuttavia stregata, con Ivan Zamorano che coglie anche un palo. Nella disperazione, al 70′ Luigi Simoni manda in campo anche Alvaro Recoba, che tolse le castagne dal fuoco all’Inter già alla prima di campionato. E anche stavolta ci pensa lui. Al minuto 82, vedendo il portiere Marco Roccati fuori dai pali, il Chino piazza un tiro con una traiettoria che, da pochi metri oltre il centrocampo, scende perfettamente sotto la traversa della porta avversaria. Rivediamo la magia di Recoba negli highlights di Empoli-Inter dal video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.