VIDEO – Real Madrid, 5-2 al Celta prima dell’Inter: Benzema 3, gli highlights

A tre giorni da Inter-Real Madrid i blancos hanno vinto 5-2 in rimonta sul Celta Vigo, pur essendo andati due volte sotto. Tripletta per Benzema nell’esordio al Bernabéu: ecco il video con gli highlights.

DILAGANTE DOPO LO SPAVENTO – Il Real Madrid rimane sotto un tempo, poi è debordante. I prossimi avversari dell’Inter tornano al Santiago Bernabéu, riaperto dopo un anno e mezzo di lavori di ristrutturazione, e lo fanno col Celta Vigo in un match vinto 5-2 che poirta i blancos in testa alla Liga con Atlético Madrid e Valencia. Duecento secondi e un errore difensivo permette a Santi Mina di portare avanti i galiziani, ma al 24′ pareggia Karim Benzema a centro area. Celta Vigo ancora avanti al 31′, con Franco Cervi che ribadisce in rete un suo tentativo di tacco sul palo. Dopo quarantuno secondi da inizio ripresa però Benzema fa 2-2, con un bel colpo di testa. Serve pure l’assist per il 3-2, prima volta che il Real Madrid va avanti, a Vinicius Junior al 55′. Eduardo Camavinga, all’esordio con la maglia dei blancos, segna al 72′ il gol che chiude i conti dopo un’ottima azione di Luka Modric. Nel finale rigore di Denis Suarez sullo scatenato Vinicius Junior, Benzema fa tripletta all’87’. Tante indicazioni per l’Inter, che mercoledì alle 21 riceverà la squadra di Carlo Ancelotti al Meazza nell’esordio in Champions League.

Video con gli highlights di Real Madrid-Celta Vigo dal canale ufficiale YouTube LaLiga Santander.