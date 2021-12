VIDEO – Real Madrid, 0-2 alla Real Sociedad prima dell’Inter: gli highlights

Il Real Madrid ha battuto 0-2 la Real Sociedad a tre giorni dalla sfida contro l’Inter. Ecco il video con gli highlights della sfida di cartello in Liga.

PRIMA DELL’INTER – Real Sociedad-Real Madrid 0-2 nella sedicesima giornata di Liga. Era la partita principale del turno di campionato e i blancos ne approfittano per andare in fuga. Questo nonostante al 17′ Karim Benzema dia forfait per un guaio muscolare, con Luka Jovic al suo posto. Il francese, come annunciato da Carlo Ancelotti, salterà la partita con l’Inter di Champions League martedì (vedi articolo). Non è comunque un’emergenza per il Real Madrid, che proprio con il sostituto decide la trasferta nei Paesi Baschi. Al 47′ combinazione fra Vinicius Junior e Luka Jovic, il serbo chiude il triangolo col brasiliano che piazza il pallone dello 0-1, proseguendo un ottimo momento di forma. Dieci minuti dopo calcio d’angolo dalla destra, sponda di testa di Casemiro e nell’area piccola irrompe Jovic per il raddoppio. L’ex Eintracht Francoforte si candida così per una maglia da titolare martedì al Bernabéu. Vinicius Junior ha poi la palla del tris in campo aperto, ma il portiere Alex Remiro gli nega la doppietta. Real Madrid a +8 sul Siviglia secondo, prima fuga stagionale.

Video con gli highlights di Real Sociedad-Real Madrid tratto dal canale YouTube LaLiga Santander.