VIDEO – Ranocchia sostiene fondazione FROM: «Potete fare differenza»

Splendida iniziativa da parte di Andrea Ranocchia che ha deciso di sostenere la fondazione FROM, Fondazione Ricerca Oncologica Menesini.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Andrea Ranocchia che ha deciso di sostenere la fondazione FROM, Fondazione Ricerca Oncologica Menesini. “Tanti auguri di buona Pasqua a tutti!🐣🎉

Per questa Pasqua e per il futuro ho deciso di sostenere la fondazione FROM, Fondazione Ricerca Oncologica Menesini.

Con la campagna adotta un ricercatore, potete dare una mano per sostenere la ricerca e fare la differenza“.

Fonte: Twitter Andrea Ranocchia